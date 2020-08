ALL-CONFERENCE TEAMS

BASEBALL

SOUTHEAST CONFERENCE

First team

Pitchers — Nik Coble (Mount Pleasant), Jaxon Hoyle (Mount Pleasant), Juan Reyes (Burlington). Catcher — Miller Giesler (Keokuk).

Infielders — Jason Thurman (Fort Madison), Tyson Powers (Burlington), Clayton Lowery (Mount Pleasant), Mateo Rascon (Burlington).

Outfielders — Rylan Seberg (Mount Pleasant), Reece Mayer (Washington), Chase Williamson (Mount Pleasant).

DH — Brennen Bender (Mount Pleasant); Utility — Ethan Patterson (Washington).

Player of the Year — Tyson Powers (Burlington).

Second team

Pitchers — Kane Williamson (Fort Madison), Lucas Kroll (Washington), Matt Hopper (Fort Madison). Catcher — Landes Williams (Fort Madison).

Infielders — Taylor Bunton (Burlington), Corbin Broeker (Mount Pleasant), Luke Turner (Washington), Vasin Thurman (Fort Madison).

Outfielders — Brock Dengler (Burlington), Drew Martin (Fairfield), Reiburn Turnbull (Fort Madison).

DH — Brandon Reichelt (Fort Madison); Utility — Nate Smithburg (Fairfield).

Honorable mention

Burlington — Mason Fort, Jacob Zahner; Fort Madison — Tate Johnson, Jace Burgher; Keokuk — Josh Wills, Corey Skinner; Mount Pleasant — Jack Johnson, Dalton Gardner.

All-Academic

Burlington — Taylor Bunton, Mason Fort, Brendon Hale, Hunter Johnson, Michael Mercer, Jacob Ventertloh; Fort Madison — Brandon Reichelt, Jason Thurman, Vasin Thurman; Keokuk — Corey Skinner; Mount Pleasant — Will Edeker, Dalton Gardner, Jack Johnson, Nik Coble, Rylan Seberg.

SEI SUPERCONFERENCE

NORTH DIVISION

First team

Player of the Year — Kennan Wynn (Pekin).

Coach of the year — Pi reighard and Arron Deutsch (Pekin).

Pitchers — Cael Yeggy (Highland), Tyler Samuel (Mediapolis).

Catchers — Mason Juhl (Pekin), Trevor McFarland (Highland).

Infielders — Eli Ours (Hillcrest Academy), Chase Schultz (Highland), Adam Knock (Lone Tree), Jaxon Brooks (Mediapolis), Daniel Meeker (Wapello).

Outfielders — Brady Millikin (Pekin), Kobe Borntrager (Hillcrest Academy), Bill Laughlin (Highland), Harmon Miller (Lone Tree).

Utillity — Brady Latchum (Pekin), Michael Danz (Louisa-Muscatine), Max McClure (Mediapolis).

Second team

Pitchers — London Schrock (Hillcrest Academy), Jared Woerly (Louisa-Muscatine).

Catchers — Tate Kronfeldt (Wapello), Drayven Fenton (Mediapolis).

Infielders — Noah Miller (Hillcrest Academy), Chase Kruse (Louisa-Muscatine), Luke Miller (Highland), Cade Shield (Lone Tree), Rhett Smith (Wapello).

Outfielders — Aidan Housman (Wapello), Chase Stansberry (Pekin), Kaden Schneider (Louisa-Muscatine), Blake Osborne (Mediapolis).

Utility — Connor Grinstead (Highland), Keegan Edwards (Lone Tree), Evan Reese (Columbus), Jacob Ford (Winfield-Mount Union).

Honorable mention

Columbus — Mason Hodges, Grant Watson; Louisa-Muscatine — Max McCulley, Gabe Hayes; Mediapolis — Regan Thornburg, Josh Darbyshire; Wapello — Chase Witte, Owen Housman; Winfield-Mount Union — Christian Gerot, Dawson Bergthold.

SOUTH DIVISION

First team

Coach of the Year — Chris Chiprez (Notre Dame).

Players — Drew Chiprez (Notre Dame), Jaden Hawk (Central Lee), Landon Becker (Cardinal), Trenton Blythe (Notre Dame), Tucker Gibbar (New London), Kooper Schulte (New London).

Ryan Wolf (Van Buren County), Nick Skerik (Notre Dame), Holvin Catala (New London), Carson Chiprez (Notre Dame), Joshua Catala (New London), Jeron Connor (Notre Dame).

Grifen Molle (Danville), TJ Stutes (Central Lee), Dawson Lewis (Cardinal), Jonah Heckenberg (Van Buren County), Adam Boeck (Central Lee), Brady Oleson (Notre Dame), Dreyton LaVeine (West Burlington).

Second team

Taylor Sprouse (Van Buren County), Jentry Arbogast (Cardinal), Peyton Johnson (Cardinal), Treyton Bainbridge (Van Buren County), Brady Diewold (West Burlington), Evan Pohren (Central Lee).

Blaine Bryant (Cardinal), Josh Smith (Notre Dame), Gabe Zurita (West Burlington), Kaden Westlake (Notre Dame), Seth Bailey (New London).

Mitchell Brent (Notre Dame), Tony Davison (Van Buren County), Zach Krantz (West Burlington), Dylan Stuecker (Central Lee), Carter Allen (New London), Hayden Vandenberg (West Burlington).

Honorable mention

Central Lee — Gus Overstreet, Kody Sapp; Danville — Klayton Kleinkopf, Cam Edle; New London — Jaxon Allen, Shae Summerfield; Notre Dame — Jackson Brent; Van Buren County — Tommy Adkins, Cory Bunnell; West Burlington — Ty Hill, Kaleb Allen.

SOFTBALL

SOUTHEAST CONFERENCE

First team

Allison Rebling (Fairfield), Shaylin Drish (Fairfield), Hannah Simpson (Fairfield), Coty Engle (Fairfield), Lexi Whaley (Fort Madison), Logan Johnson (Fort Madison).

Samantha Broeker (Mount Pleasant), Sydni Coleman (Mount Pleasant), Bryanna Mehaffy (Burlington), Lydia Allen-Barnes (Burlington), Adessa Brandenburg (Burlington), Kaitlyn Mitchell (Washington), Kellie Dallmeyer (Washington).

Player of the year — Allison Rebling (Fairfield).

Second team

Carley McGinity (Burlngton), Kayla Norton (Burlington), Meghan Topping (Burlington), Danielle Breen (Fairfield), Peyton McCabe (Fairfield).

Kylee Cashman (Fort Madison), Neeley Rehm (Fort Madison), Alivia Myhre (Keokuk), Cara Lknnenkamp (Washington), Kinsey Duwa (Washington).

Honorable mention

Burlington — Brynn Casady, Mackenzie Blythe; Fort Madison — Dalyn Wondra, Ivie Geerdes; Keokuk — Gracie Koeber, Abby Thompson; Mount Pleasant — Hannah Newman, Grace Kelley.

All-Academic

Burlington — Kayla Angle, Lydia Allen-Barnes, Mackenzie Blythe, Brynn Casady, Bryanna Mehaffy, Carley McGinity, Megan Topping; Fort Madison — Ivie Geerdes, Dalyn Wondra, Kylee Cashman, Kendall Beebe, Allyson Helmick; Keokuk — Abby Thompson, Gracie Koeber, Sydney McCarron; Mount Pleasant — Grace Kelley, Madison Moore, Samantha Broeker, Sydni Coleman, Lexie Magnani.

SEI SUPERCONFERENCE

NORTH DIVISION

FIRST TEAM

Player of the year — Hailey Sanders (Louisa-Muscatine).

Coach of the year — Bryan Butler (Louisa-Muscatine).

Pitchers — Madie Anderson (Winfield-Mount Union), Abby Buckman (Lone Tree).

Catchers — Morgan Stecher (Louisa-Muscatine), Abi Stransky (Highland).

Infielders — Kylee Sanders (Louisa-Muscatine), Serah Shafer (Wapello), Sarah Burton (Highland), Emilee Linder (Pekin), Brynn Jeambey (Louisa-Muscatine).

Outfielders — Dani Laughlin (Highland), Mady Reid (Wapello), McKenna Hohenadel (Louisa-Muscatine), Hannah Lucas (Pekin).

Utility — Arlie Lorack (Lone Tree), Alli Bainbridge (Pekin), Aliyah Lolling (Wapello).

Second team

Pitchers — Grace Batcheller (Highland), Libby White (Columbus).

Catchers — Toni Bohlen (Wapello), Anna Anderson (Winfield-Mount Union).

Infielders — Mallory Mashek (Louisa-Muscatine), Sammy Ewart (Wapello), Mackenzie Springsteen (Mediapolis), Jenna Sands (Highland), Kinze Hora (Highland).

Outfielders — Holly Johnson (Lone Tree), Morgan Richenberger (Wapello), Mae Cox (Louisa-Muscatine), Remington Duwa (Pekin).

Utility — Carlee Sloan (Winfield-Mount Union), Kayla Cerny (Highland), Jayde Eberhardt (Mediapolis).

Honorable mention

Mediapolis — Olivia Moehle, Hallie Mohr; Winfield-Mount Union — Melina Oepping, Molly Miller; Wapello — Anesa Noa, Tatum Wolford; Louisa-Muscatine — Beth Butler, Kenzie Kissell; Columbus — Emma Milder, Jocelyn Fulton.

SOUTH DIVISION

First team

Coach of the year — David Oleson (West Burlington-Notre Dame).

Players — Lauren Summers (WB-ND), Sophie Turner (Central Lee), Chelsey Huff (Van Buren County), Logan Kelley (WB-ND), Layney Loyd (New London), Brooke Mueller (Holy Trinity).

Ashlyn McSorley (New London), Lexi Jirak (Van Buren County), Isabel Manning (Van Buren County), Madelyn Stutsman (WB-ND), Reagan Engberg (WB-ND), Alexia McClure (Cardinal).

Meghan Hopp (Central Lee), Kara Krieger (New London), Addy Kellen (WB-ND), Carlea Beckman (Danville), Ally Campbell (Van Buren County), Raven Messamaker (WB-ND).

Second team

Mary Hellige (Holy Trinity), Kassidy Verrips (Cardinal), Halo Arrowood (Central Lee), Miranda Richards (Danville), Rachel Lewman (Cardinal), Sofie Reighard (New London).

Lauren Krieger (WB-ND), Daly Brisby (Central Lee), Morgan Waste (Danville), Elise Oleson (WB-ND), Zoe Eschman (Central Lee), Makayla Morrison (Central Lee).

Marah Hartrick (New London), Ella Jirak (Van Buren County), Abbey Bence (WB-ND), Elly Manning (New London), Andrea Benner (Central Lee), Ava Smith (Danville).

Honorable mention

Central Lee — Sophie Woodley, Macy Watkins; Danville — Lexi Moore, Mackenzie Morris; Holy Trinity — Kayla Box, Anna Sobczak; New London — Alexa Wenger, Claire Jones; Van Buren County — Brooklyn Cormier, Annabel Cormier; WB-ND — Riley Richards, Anna Engberg.