ALL-C0NFERENCE TEAMS

SOUTHEAST CONFERENCE

BOYS BASKETBALL



First team

Anthony Potratz (Keokuk), Isaiah Seay (Keokuk), Keegan Kohorst (Mount Pleasant), Clayton Lowery (Mount Pleasant), Kasen Bailey (Washington), Luke Turner (Washington).

Player of the year — Potratz.

Second team

Michael Alexander (Burlington), Drew Martin (Fairfield), Dayton Davis (Fort Madison), Jayden Fedler (Fort Madison), Jaxon Hoyle (Mount Pleasant), Ethan Patterson (Washington), Trashaun Willis (Washington).

Honorable mention

Burlington — Jackson Carlson, Amarion Davis, Brendon Hale; Fort Madison — Parker Denning, Michael Mosena; Keokuk — Eddie Lee, TyJai Mueller; Mount Pleasant — Brody Bender, Brevin Wilson.

All-Academic

Burlington — Trent Burnett, Brendon Hale, Hunter Johnson; Fort Madison — Parker Denning, Jayden Fedler; Keokuk — Boone Messer, Anthony Potratz; Mount Pleasant — Keegan Kohorst, Clayton Lowery, Konnor Peterson, Jack Johnson, Mason Mills, Cooper Paulis, Avery Scandrid, Brevin Wilson.

SOUTHEAST CONFERENCE

GIRLS BASKETBALL



First team

Shaylin Drish (Fairfield), Destiny Gridley (Fairfield), Camille Kruse (Fort Madison), Michenna Davis (Keokuk), Abby Wolter (Keokuk), Anna Nacos (Washington).

Player of the year — Wolter.

Second team

Danielle Breen (Fairfield), Brandy Walker (Fort Madison), Cassidy Koeber (Keokuk), Lydia Stewart (Mount Pleasant), Olivia Pacha (Washington), Addison Six (Washington).

Honorable mention

Burlington — Angel Baylark, Alexis Standard; Fort Madison — Nadia Boeding, Anna Kester, Dayln Wondra, Molly Knipe; Keokuk — Keleigh Hall, Alivia Myhre, Kayde Martin; Mount Pleasant — Emma Huckabone, Tristian Shull.

All-Academic

Burlington — Mackenzie Blythe, Mackenzie Kerns, Yarexia Molina, Bailey Wiemann; Fort Madison — Nadia Boeding, Anna Kester, Kylee Cashman, Branduy Walker, Dalyn Wondra; Keokuk — Michenna Davis, Lindsey Campbell, Keleigh Hall, Sydney McCarron; Mount Pleasant — Ryann Davidson, Emma Huckabone, Karsyn Lamm, Elli Liechty, Emma Rugg, Avery Sutter, Isabel Ashton, Sydni Coleman.

SOUTHEAST CONFERENCE

WRESTLING

First team

106 pounds — Emmett Kruse (Fort Madison); 113 — Matthew Steffensmeier (Fort Madison); 120 — Owen Kruse (Fort Madison); 126 — Corbin Broeker (Mount Pleasant); 132 — Duncan Delzell (Burlington); 138 — Will Larson (Fort Madison); 145 — Quinton Ross (Fort Madison).

152 — Mason Schau (Fort Madison); 160 — Ayden Fraser (Washington); 170 — Jaden Davis (Mount Pleasant); 182 — Dylan Jeffers (Keokuk); 195 — Tyler Hartman (Burlington); 220 — Diego Lozano (Fort Madison); 285 — Danen Settles (Fort Madison).

Second team

106 — Abby Blint (Mount Pleasant); 113 — Zach Westercamp (Fairfield); 120 — Carson Coleman (Mount Pleasant); 126 — Brandon Dickel (Washington); 132 — Gavin Wiseman (Fort Madison); 138 — River Belger (Burlington); 145 — Logan Adam (Fairfield).

152 — Owen George (Burlington); 160 — Nathan Steffensmeier (Fort Madison); 170 — Julian Perez-Hall (Burlington); 182 — Levi Lowney (Fort Madison); 195 — Kolbe Barnes (Keokuk); 220 — Samuel Carrasco (Mount Pleasant); 285 — Brayden Hartman (Washington).

All-Academic

Burlington — Duncan Delzell, Owen George; Fort Madison — Bryce Britton, Chance Decker, Dawson Hunt, Owen Kruse, Will Larson, Levi Lowney, Kearstin Mason, Mason Schau, Nathan Steffensmeier; Keokuk — Tristyn O'Connor, Brooke O'Shea, Corey Skinner; Mount Pleasant — Jaden Davis.

SOUTHEAST CONFERENCE

BOYS BOWLING

First team

Reese Krebill (Keokuk), Ethan Zieglowsky (Washington), Ben Johnston (Fairfield), Machias Perez (Burlington), Drake Rippey (Fairfield), Logan Kramer (Keokuk).

Second team

Blake Hemann (Keokuk), Kody Sapp (Keokuk), Patrick Goetz (Keokuk), Jacob Scatton (Fairfield), Drake Schluetter (Washington), Chance Swan (Fairfield).

All-Academic

Burlington — Kyle Shores; Mount Pleasant — Payton Lovan, Levi Milles, Logan White.

SOUTHEAST CONFERENCE

GIRLS BOWLING



First team

Rachel Moore (Keokuk), Jasmine Saunders (Keokuk), Carmen Taylor (Burlington), Jaydan Messenger (Keokuk), Paige Worrell (Keokuk), Alexis Wohlleber (Mount Pleasant).

Second team

Rylee Johnson (Keokuk), Karten Ehret (Fairfield), Rylie Swart (Washington), Megan Cook (Keokuk), Sophia Mineart (Fairfield), Abby Hunter (Burlington).

All-Academic

Burlington — Carly Cook; Keokuk — Rylee Johnson, Carlee Heinz, Megan Cook, Jaydan Messenger, Jasmine Saunders; Mount Pleasant — Megan Smith, Alexis Wohlleber.

SOUTHEAST IOWA

SUPERCONFERENCE

SOUTH DIVISION

BOYS BASKETBALL

First team

Nik Coble (WACO), Drew Kissell (WACO), Grant Swanson (New London), Blaise Porter (New London), Axel Tjaden (Notre Dame), Mitchell Brent (Notre Dame), Marvion Jackson (West Burlington), Taylor Kennsett (Danville), Griffin Greiner (Cardinal).

Player of the year — Coble. Coach of the year — Paul Kissell (WACO).

Second team

Pietro Vannini (WACO), Darian Johnson (West Burlington), Ty Carr (Danville), Colten Sherwood (West Burlington), Bronson Sargent (Central Lee), Gabe Reichenbach (WACO), Landon Becker (Cardinal), Tony Davison (Van Buren), Nick Skerik (Notre Dame), Kade Benjamin (New London).

Honorable mention

Central Lee — Seth Mayes, Dylan Stuecker; Danville — Cam Edle, Brady Hall; Holy Trinity — Quentin Schneider, Matt Hellige; New London — Markel Luckett, Demontae Watkins; Notre Dame — Josh Smith, Sam Brueck; Van Buren — Jonah Heckenberg, Jackson Manning; WACO — Elijah McGohan, Braden Hammond; West Burlington — Cayson Shipp, Dylan McElderry.

SEISC NORTH

First team

Brady Millikin (Pekin), Zack Lasek (Highland), Mason McFarland (Highland), Eli Ours (Hillcrest Academy), Maddox Griffin (Wapello), Kennan Winn (Pekin), Keegan Edwards (Lone Tree), Drew Schroeder (Mediapolis), Eric Valdez (Columbus).

Player of the year — Edwards; Coach of the year — John Swanson (Pekin).

Second team

Brayden Sobaski (Pekin), Cole Adamson (Highland), Cory Krueger (Lone Tree), Kobe Borntrager (Hillcrest Academy), Caden Thomas (Wapello), Owen Timmerman (Mediapolis), Daunte Oepping (Winfield-Mount Union), Christian Gerot (Winfield-Mount Union), Brock Jeambey (Louisa-Muscatine).

Honorable mention

Columbus — Evan Rees, Brody Frost; Louisa-Muscatine — Dawson Wehrle, Dallas Vasquez; Mediapolis — Regan Thornburg, Dawson Wirt; Wapello — Rhett Smith, Aidan Housman; Winfield-Mount Union — Ty Yocum, Juanito Piper.

SOUTHEAST IOWA

SUPERCONFERENCE

NORTH DIVISION

GIRLS BASKETBALL

First team

Helaina Hillyard (Mediapolis), Mackenzie Springsteen (Mediapolis), Eyrka Dickey (Wapello), Holly Massner (Wapello), Emilee Linder (Pekin), Kylee Sanders (Louisa-Muscatine), Hailey Sanders (Louisa-Muscatine), Farrah Nelson (Winfield-Mount Union), Holley Johnson (Lone Tree).

Player of the year — Hillyard. Coach of the year — Brandon Brown (Wapello).

Second team

Hallie Mohr (Mediapolis), Ruthie Jahn (Mediapolis), Sammy Ewart (Wapello), Kerrigan Pope (Pekin), Sophie Wittrock (Pekin), Jobey Malone (Winfield-Mount Union), Maddie Jacque (Lone Tree), Alyssa Brase (Highland), Yani Gutierrez (Hillcrest Academy).

Honorable mention

Mediapolis — Olivia Moehle; Wapello — Lindsy Massner, Madyson Reid; Louisa-Muscatine — Raegan Downing, McKenna Hohenadel; Winfield-Mount Union — Jami Wilkerson, Kyndal Townsley; Columbus — Olivia Carrier.

SEISC SOUTH

First team

Taryn Scheuermann (Van Buren), Isabel Manning (Van Buren), Katy Stephens (Notre Dame), Sydney Marlow (West Burlington), Annaka Harris (West Burlington), Mya Merschman (Central Lee), Layney Loyd (New London), Avery Hopper (Holy Trinity), Isabella Smith (Danville), Madison Bartholomew (Van Buren).

Player of the year — Manning; Coach of the year — Jim Myers (Notre Dame).

Second team

Maddie Cloke (Cardinal), Morgan Graber (WACO), Grace Davidson (Van Buren), Ryle Todd (Notre Dame), Marah Hartrick (New London), Ashlyn Haas (Holy Trinity), Gabby Deery (Notre Dame), Taylor Ackerman (Notre Dame), Samantha Dzawo (West Burlington).

Honorable mention

Central Lee — Kaylynn Summers, Makayla Morrison; Danville — Ava Smith, Drew Fox; Holy Trinity — Claire Pothitakis, Kassi Randolph; New London — Kara Krieger, Addie Pry; Notre Dame — Hope Ward, Reagan Engberg; Van Buren — Chloe Davidson, Salena Sayre; WACO — Ellah Kissell, Maysan Lee; West Burlington — Leah Collier, Natalie Vandenberg.