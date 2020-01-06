Lottery Drawings for Monday, Jan. 6, 2020.
Iowa
Midday
Pick 3: 8-7-2
Pick 4: 4-0-8-0
Illinois
Midday
Pick Three: 2-5-3 Fireball: 9
Pick Four: 7-3-6-2 Fireball: 6
LuckyDay: 3-12-16-24-38
Missouri
Midday
Pick 3: 1-5-5
Pick 4: 7-5-8-2
Evening drawings will be in Wednesday's newspaper.
Lottery Drawings for Sunday, Jan. 5, 2020.
Iowa
Midday
Pick 3: 5-5-8
Pick 4: 8-7-3-5
Evening
Pick 3: 1-8-8
Pick 4: 8-5-0-9
Illinois
Midday
Pick Three: 2-4-9 Fireball: 5
Pick Four: 9-5-4-3 Fireball: 2
LuckyDay: 6-7-1-3-37
Evening
Pick Three: 5-3-3 Fireball: 6
Pick Four: 3-1-1-0 Fireball: 2
Lucky Day: 4-5-21-28-43
Missouri
Midday
Pick 3: 3-3-2
Pick 4: 1-6-7-4
Evening
Pick 3: 5-5-6
Pick 4: 6-9-3-9
Show Me Cash: 6-12-18-19-22-30
Lottery Drawings for Saturday, Jan. 4, 2020.
Iowa
Evening
Pick 3: 1-8-7
Pick 4: 3-9-6-1
Lotto America: 5-24-34-38-47
Star Ball: 6
All Star Bonus: 2
Illinois
Evening
Pick Three: 0-0-8 Fireball: 5
Pick Four: 4-6-5-7 Fireball: 6
Lucky Day: 2-8-22-24-42
Lotto: 3-6-21-23-30-34
Extra Shot: 22
Missouri
Evening
Pick 3: 2-1-8
Pick 4: 8-6-6-3
Show Me Cash: 1-11-12-27-39
Lotto: 1-5-18-21-29-44
Powerball
1-11-21-25-54
Powerball: 7
Powerplay: 2